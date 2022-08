Canet trau a concurs el nou institut per 8 milions

L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer ha licitat l’institut d’ESO i Batxillerat per 8 milions d’euros. Un pressupost que s’ha augmentat en un 27 % respecte a la primera licitació, que va quedar deserta, entre altres causes, perquè “el mòdul econòmic estava desfasat i no s’ajustava a la realitat del mercat després de l’encariment de preus”, explicava el regidor d’Infraestructures, Antoni Antoni.

Ara, la construcció del centre torna a eixir a concurs, per la qual cosa les empreses interessades podran presentar les seues propostes econòmiques fins a mitjan setembre, un termini que s’ha prolongat a 50 dies hàbils, atesa la paralització que es produeix durant el mes d’agost com a conseqüència de les vacances de moltes empreses.

Si tot ix segons el que s’ha previst, el govern de Canet espera poder adjudicar les obres a finals de setembre o principis d’octubre i que aquestes comencen a mitjan octubre, amb la intenció que l’institut estiga acabat per a març o abril de 2024 i puga obrir les portes per al curs 2024-2025.

“L’IES de Canet és un dels projectes més importants per a aquest equip de govern i un dels vaixells almirall d’aquesta legislatura, ja que permetrà augmentar l’oferta educativa del nostre municipi i proporcionar una formació en Ensenyament Secundari i Batxillerat que no existia. Amb la licitació del centre iniciem el compte arrere per a la construcció d’una de les infraestructures més rellevants i necessàries, un centre modern, que proporcionarà una formació de qualitat a l’altura del que mereixen els nostres joves”, afirmava l’alcalde, Pere Antoni.

L’IES de Canet tindrà una superfície construïda de 5.400 metres quadrats, sobre una parcel·la de 10.000, ubicada entre el camp de futbol de la Figuereta i el centre educatiu Camarena. Es tracta d’un edifici sostenible, amb una qualificació energètica doble A, un sistema de refrigeració i calefacció a través de l’aerotèrmia i la instal·lació de plaques fotovoltaiques de més de 100 kW. Les aixetes d’aigua també disposen de temporitzadors per a dosificar el consum d’aigua. “En els aspectes arquitectònic i d’eficiència energètica, l’edifici està molt ben pensat, ja que ha primat el concepte d’estalvi energètic i eficiència. L’energia que es produïsca serà la que es consumisca, aspectes que el convertiran, sens dubte, en referent de la comarca”, explicava el regidor.

Un altre dels aspectes rellevants és la llum, llum natural amb què es dotaran les classes a través d’un pati interior, amb la qual cosa es reduirà el consum elèctric.

En l’aspecte educatiu, disposarà de 12 línies d’ESO (tres classes per curs) i 4 de Batxillerat (dues línies d’Humanitats i Ciències Socials i dues de Ciències i Tecnologia), per a una capacitat de més de 550 alumnes. L’edifici es distribuirà en dues plantes, una planta baixa que acollirà els seminaris de tecnologia, ciència, etc., laboratori, sales polivalents, la biblioteca, aula de música, consergeria, sala de professors i despatxos, entre altres estances, i un primer pis, que albergarà les aules d’ESO i Batxillerat. Classes de més de 60 metres quadrats cada una amb corredors amples i descarats. A això se suma un edifici annex, connectat a través d’una passarel·la coberta amb el principal, on s’instal·larà el gimnàs i els vestuaris.

El regidor d’Educació, Cèsar Gargallo, destacava el treball realitzat per a tirar avant aquest projecte. “Ha sigut una carrera de fons, plena d’obstacles que hem anat superant i solucionant a poc a poc fins a arribar a aquest punt. Ara, amb la licitació fem un pas més, ja que el repte de la construcció de l’institut està un poc més a prop. Un centre que la comunitat educativa de Canet necessita i que tindrà ben prompte”.