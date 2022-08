El Govern extraurà arena d’un jaciment a 10 km de la costa de València per a regenerar 30 platges

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha tret a informació pública el projecte per a l’extracció de sediments en aigües profundes enfront de la costa de València i el transport per a la regeneració de platges des de Canet fins a Pilar de la Horadada. El pressupost ascendeix a uns 1.248 milions d’euros, amb un termini d’execució estimat de 120 mesos. Tot i que la intervenció va ser planificada en 2010 i va obtindre la declaració d’impacte ambiental favorable en 2013, va acabar caducant sis anys després, ja que no estava definida de manera determinant la destinació dels punts on se centrarien les tasques de recuperació.

El jaciment es troba a uns deu quilòmetres de la costa, en una àrea extensa d’uns 26 quilòmetres quadrats, i a una profunditat d’entre 60 i 80 metres amb valors mitjans de 65 metres. El material explotable està constituït majoritàriament per arenes mitjanes, amb una grandària de gra adequat i de gran qualitat. La complexitat tècnica comporta l’ús de mitjans tècnics específics com es destaca en l’estudi al qual ara es podran presentar al·legacions i observacions durant trenta dies hàbils. Tot i que es van establir cinc punts dels quals es van extraure mostres per a ser analitzades, només un va complir amb els requisits més idonis. L’estudi exhaustiu es va escometre en 2007, amb fins a 325 sondejos marins mitjançant sonar d’alta freqüència i 3.064 preses de llots per a conéixer les característiques físiques i els volums disponibles. El material dragat es traslladarà a zones afectades per la pèrdua d’arena progressiva en cada nou temporal. En alguns casos l’erosió és de tal magnitud que les ones arriben ja als fonaments d’edificacions erigides en primera línia. És el cas de Canet, Almardà o Corinto al nord i Tavernes, Oliva, les Deveses o Sant Joan a Alacant. Ni emissaris, ni esculls L’estudi dut a terme pel grup Typsa per al Ministeri de Transició Ecològica destaca que en l’enclavament no s’han localitzat obres d’infraestructures com ara emissaris o esculls submarins artificials que es puguen veure afectats directament per les operacions de dragatge i transport. Pel que fa al trànsit marítim, es destaca que en l’entorn del jaciment i de les rutes de trasllat dissenyades discorre un flux important. La circulació de grans embarcacions arriba a ser d’unes 3.500 per any, que s’incrementa fins a unes 7.000 en l’entorn del port de València. És per això que es preveu un lleuger augment, segons el Miteco, encara que en el document s’assegura que «no serà un factor significatiu d’afecció a aquest trànsit, ni a les rutes o els recorreguts de les pesqueries».