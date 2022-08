L’incendi de Venta del Moro evidencia la necessitat de recuperar els cultius

Una vegada extingit, és moment d’avaluar i catalogar els danys que ha causat l’incendi forestal de Venta del Moro que va començar el 3 de juliol i es va prolongar durant diversos dies, fins a arrasar una superfície de 1.200 hectàrees. Entre aquestes, molta massa forestal, però també camps de cultiu, amb un impacte que, a més de moral i mediambiental, és també econòmic.

En l’extinció, aquests camps van resultar fonamentals per a frenar les flames, ja que no tenien combustible per a continuar cremant quan arribaven a un camp llaurat. El foc deixava d’avançar. Per això, en els municipis forestals com Venta del Moro, als peus del Parc Natural de Las Hoces del Cabriel, es demana a les administracions un esforç per a mantindre aquests cultius i que el relleu generacional permeta que pervisquen com a tallafocs naturals.

Segons les dades que maneja l’alcalde, Luis Francisco López Yeves, es calcula que les zones agrícoles afectades superen les 115 hectàrees, però són dades encara per confirmar de manera oficial. Va ser l’aproximació que van fer els equips d’emergències després de l’extinció del foc, però ara els ajuntaments hauran de recopilar bé aquestes dades per a poder justificar les pèrdues i accedir a les ajudes que va presentar divendres el Consell per a compensar els danys. La setmana passada, el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, juntament amb el director general d’Agricultura, Toni Quintana, va visitar la zona afectada i es va reunir amb representants agraris com La Unió de Llauradors per a valorar quines accions es poden dur a terme per a recuperar els cultius que el foc haja devorat.

“Hi ha preocupació per les pèrdues en les collites, perquè, llevat del cereal, tota la resta està creixent ara”, diu l’alcalde. Per això, “la sensació és de tristesa absoluta i estem a l’espera de poder tramitar les ajudes de la Generalitat”, assenyala.

A més de la borsa econòmica que el Consell puga habilitar per a ajudar aquests agricultors, López Yeves assenyala que hi hauria d’haver un esforç per recuperar les parcel·les abandonades, on creix bosc baix una vegada que no es cultiven i són el material perfecte per a cremar. “Les ajudes ara se centraran a recultivar els arbres perduts, però en altres llocs necessitem reforestar els cultius perduts, hauria de ser una meta de totes les administracions”, explica.

Compensació fiscal

Juntament amb aquesta reivindicació, López Yeves també demana implementar la compensació fiscal o econòmica als municipis forestals com Venta del Moro, tal com se sol·licita històricament des d’Amufor, que aglutina aquest tipus de pobles que conviuen amb la naturalesa i la cuiden tot l’any, en moltes ocasions a càrrec de les arques municipals. “Cuidem aquest entorn i fem una labor pel planeta, absorbint el CO₂, per això no resulta desgavellat que se’ns puga recompensar per preservar aquest medi ambient del qual gaudim tots”, apunta el primer edil, per a qui amb una estimulació econòmica hi hauria més motivació per a preservar l’entorn natural en aquests municipis.