En el millor moment per a tornar

Iborra activa el compte arrere per a viure un dels dies més emocionants de la seua llorejada trajectòria esportiva. El migcampista de Moncada, després de complir amb el seu somni i la seua il·lusió de tornar a vestir l’elàstica del Llevant, tindrà un acte de presentació amb tota mena de luxes. A l’altura de la seua llegenda i concorde al que significa en la història del conjunt d’Orriols. L’afició llevantinista, que té l’entusiasme pels núvols després de l’arribada de l’etern ‘10’, tindrà l’oportunitat de ser present en el que serà un dia per al record, ja que el club habilitarà la tribuna oest de l’estadi perquè els seguidors no només abarroten la grada, sinó que li traslladen tot l’afecte que li han brindat de manera telemàtica a partir de les 19.00. No obstant això, Vicente Iborra torna a sa casa en el millor moment. Després d’haver arribat al cim en més d’una ocasió i d’haver experimentat una infinitat d’instants que l’han avesat tant professionalment com personalment. Una incorporació que, a més d’elevar fins a nivells intangibles el grau de llevantinisme, apuja el llistó d’una plantilla que somia a tornar a Primera.

El migcampista va tindre sempre clar el seu pensament de tornar al Llevant. “Això més que un adeu, és un fins ara”, va dir l’agost de 2013 quan es va acomiadar del seu equip per a posar rumb al Sevilla. Des de llavors, Vicente Iborra va iniciar un camí on el seu prestigi com a futbolista va pujar com l’espuma. Li va costar entrar en els plans d’Emery, però una vegada es va introduir en el seu esquema, no en va eixir. El seu pas per Nervión, de fet, forma part de la seua història, on va passar quatre anys en els quals es va coronar com a campió de l’Europa League en tres ocasions i va jugar la Champions League en el seu últim curs en el Ramón Sánchez Pizjuán. A més, sent important i fent-ho des de diverses posicions. En el doble pivot, d’interior i de mitjapunta.

Quatre temporades després del seu canvi d’aires va despertar l’interés de la Premier. El Leicester, en 2017, i amb l’etiqueta de flamant campió de lliga, va adquirir els seus serveis a canvi de catorze milions per a reforçar el centre del camp. A Anglaterra va jugar 27 partits, dels quals nou van ser en la 2018/2019 i van provocar que isquera al Vila-real, on es va trobar com a futbolista i es va convertir en un home de pes. Quan va signar pels groguets estaven immersos per no descendir a Segona Divisió, i la seua arribada va servir per a revitalitzar un vestidor que es va contagiar de l’ímpetu del montcadí per a aconseguir la permanència. No obstant això, el Vila-real li va provocar el moment més dur de la seua carrera. Un trencament de lligament encreuat el desembre de 2020, data fins a la qual va ser una peça inamovible per a Emery, el va eliminar del pla competitiu, encara que no li va impedir celebrar-ho ni ser-ne partícip, amb una arenga prèvia a la final contra el Manchester United, de la primera Europa League del Submarí Groc.