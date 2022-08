Primer pas per al nou barri de Campanar

El consell d’AUMSA ha aprovat la licitació per a la redacció del nou Pla especial de l’àrea funcional núm. 4 de Campanar. La revisió del planejament recollida en aquest pla planteja la intervenció sobre la trama urbana del barri, de tipologia residencial; la delimitació del nucli històric tradicional; els equipaments públics previstos, i la gestió dels sòls pendents per a dotacions públiques per al barri.

El projecte proposa la conservació de la trama històrica i la recuperació de la trama residencial encara reconeixible. L’ordenació vigent va plantejar anteriorment un nou disseny que alterava en part la morfologia original de l’històric nucli agrícola. Ara, amb aquesta proposta, es recupera i conserva la trama històrica i, a més, es fomenta la recuperació i la restauració de la tipologia d’habitatge tradicional. A més, es modifica la delimitació vigent de l’àmbit del BRL-NHT (nucli històric tradicional) de Campanar, que es du a terme a fi d’integrar en l’àmbit patrimonial la totalitat de la trama històrica identificable del primitiu Campanar de 1929. Aquesta protecció permet, a més, mantindre algunes edificacions que actualment es troben fora d’ordenació en el nucli històric. Aquest pla especial proposa també declarar les Escoles Professionals de Sant Josep com a bé de rellevància local. Finalment, es proposa recuperar els eixos històrics de connexió amb l’Horta, en Campanar i Beniferri. A la redacció del nou pla especial, se sumen altres modificacions ja en desenvolupament, com les del PRI Pare Doménech, amb el qual es recupera una zona degradada actualment a Pius XII, o la modificació del PGOU al carrer Pare Barranco, que permet eliminar un tap urbanístic al carrer Benifairó i la construcció de més habitatges assequibles dins del barri de Sant Pau. La proposta acosta el barri de Campanar al model de ciutat 15 minuts. “S’avança, així, cap a una ciutat compacta, sense buits urbans, més amable i més verda, que respon a les necessitats dels veïns i veïnes”, ha conclòs Gómez.