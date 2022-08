La taxa d’absentisme laboral a la Comunitat Valenciana se situa en el 6,9 %

A la Comunitat Valenciana, una mitjana de 158.000 persones falten a la seua feina diària. Així ho recull Randstad, empresa de recursos humans, en el seu informe trimestral publicat sobre l’absentisme laboral. En aquest s’analitza l’absència del professional del seu lloc de treball durant el primer trimestre de 2022.

D’aquests milers de valencians, prop de 121.000 ho fan amb una baixa mèdica. No obstant això, més de 28.000 ho fan sense causa justificada. Així i tot, la taxa d’absentisme a la Comunitat se situa en el 6,9 %, un 0,2 % per davall de la mitjana nacional, que actualment és d’un 7,1 %. Això suposa que a Espanya es perd aquest percentatge del total de les hores pactades en els llocs de treball.

En el conjunt del país, prop de milió i mig d’espanyols no acudeixen al seu lloc de treball de mitjana cada dia. Exactament van ser 1.428.904 professionals, dels quals el 20,5 % (293.519) ho van fer tot i no estar de baixa, mentre que el 79,5 % (1.135.385) es van absentar per una incapacitat temporal.

La Comunitat Valenciana ocupa el lloc número quatre de mitjana de percentatge d’absentisme total entre les diferents comunitats autònomes i la igualen Andalusia i Extremadura. Entre aquelles autonomies que presenten un percentatge més alt d’absentisme es troben: Euskadi, amb un 9,2 %; Canàries, amb un 8,6 %, i Navarra, amb un 7,9 %. Mentre que comunitats com la Comunitat de Madrid, Balears, La Rioja o Castella-la Manxa destaquen per unes taxes molt més discretes, concretament entre un 5,9 % i un 6,8 %.

No obstant això, encara que el percentatge de la Comunitat se situe per davall de la mitjana espanyola, el volum de treballadors en absentisme total s’acosta als 150.000. En comunitats com Andalusia o Catalunya fins i tot arriben a superar els 200 mil, cosa que situa aquestes comunitats com a líders en absentisme. D’altra banda, per davall dels 100.000 es troben La Rioja, Cantàbria, Navarra o Extremadura.

L’informe de Randstad Research mostra que el sector de serveis es troba al capdavant de l’absentisme, ja que registra una taxa general del 7,3 % i se situa molt a prop de la indústria, que presenta un percentatge del 7,1 %.

Per sectors

Durant el primer trimestre de l’any 2022, els sectors que han presentat els percentatges més elevats d’absentisme són els relacionats amb les activitats sanitàries, amb un 11,4 %, l’assistència en activitats residencials, amb un 11,3 %, o les activitats de postals i correus amb un 11 %.

D’altra banda, els sectors que han registrat taxes més baixes d’absentisme han sigut els relacionats amb activitats d’ocupació (3,4 %), programació, consultoria i informàtica (3,6 %) o les activitats jurídiques i de comptabilitat i tasques d’edició (les dues, 3,8 %).