Adif licita les obres del canal d’accés per 453,7 milions

L’empresa pública Adif (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) ha licitat hui les obres del canal d’accés ferroviari a València, tal com es va comprometre la ministra de Transports la setmana passada…

Les obres ixen a licitació per 453, 7 milions. Una quantitat que no inclou l’IVA (que suma 90 milions), el subministrament de diferent material i la direcció d’obra, segons ha pogut confirmar Levante-EMV. Les obres tindran un termini d’execució de 60 mesos i el Ministeri de Transports preveu que es puguen adjudicar en 2022 per a poder iniciar-les en 2023.

Cost total de l’actuació

El cost estimat de l’actuació global del canal d’accés fase tres serà de 531.689.000 €, finançat entre el Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València, segons els acords en el conveni subscrit el 26 de febrer de 2003 i ratificat el passat 28 de juliol per la ministra Raquel Sánchez, el president Ximo Puig i l’alcalde Joan Ribó. Adif Alta Velocitat abonarà el 50 % (265.845.000 €) i l’altra meitat es distribuirà entre el 25 % de la Generalitat (132.922.000 €) i el 25 % l’Ajuntament de València (132.922.000 €). A aquesta quantitat caldria sumar el cost estimat de 18,2 milions d’euros de la remodelació de l’estació Joaquín Sorolla, que, a més d’habilitar noves andanes, inclourà un nou vestíbul elevat i l’ampliació de l’aparcament adjacent. El finançament d’aquesta última actuació l’assumirà en solitari Adif-Alta Velocitat.