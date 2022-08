Amistós taronja contra el Joventut

El València Basket ja té dos partits confirmats per a la pretemporada. I és que després de confirmar-se el partit que l’enfrontarà al Bayern de Munic entre el 16 i el 18 de setembre a Llíria, el Joventut de Badalona va anunciar ahir en les seues xarxes socials el seu calendari de partits, amb un reservat per a jugar contra els taronja el 7 de setembre a Salou. Una ocasió d’or per a enfrontar-se a un dels rivals més forts de la Lliga Endesa, que l’any passat va acabar quart la lliga regular, amb una victòria menys que el València BC, encara que després sí que van aconseguir classificar-se per a les semifinals del play-off pel títol.

Els taronja tornaran a creuar-se així amb dos extaronja com Guillem Vives i Pau Ribas, a més de l’entrenador, Carles Duran. En aquest partit serà segura l’absència dels internacionals que estiguen jugant l’Eurobasket amb les seues seleccions, així com la possible absència de Kyle Alexander si entra en la llista del Canadà per a l’AmeriCup. Sí que hi seran la resta de jugadors, que començaran a arribar a partir del 15.