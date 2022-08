1,3 milions d’euros per a les pel·lícules valencianes del futur

El Ministeri de Cultura ha concedit 1,3 milions d’euros a cinc pel·lícules valencianes que coparan la cartellera l’any que ve. Es tracta de la resolució del primer procediment de selecció de 2022 i, abans que acabe l’any, se’n resoldrà un altre, dotat amb més de 10,3 milions d’euros.

Entre les pel·lícules valencianes triades hi ha La casa, la cinta que adaptarà la novel·la gràfica de Paco Roca. Serà el quart projecte audiovisual que es du a terme sobre una obra del Premi Nacional de Còmic, després de Historias de un hombre en pijama, Arrugas o El tesoro del Cisne Negro. El cineasta valencià Álex Montoya dirigirà aquesta pel·lícula que gira entorn d’una casa, la de Roca.

En La casa, l’historietista conta la història de tres germans que tornen a la casa familiar en la qual van créixer, un any després de la mort del seu pare, per a vendre-la, i reflexiona sobre si el fet de desfer-se de les andròmines que conté suposa desfer-se del passat, del record del seu pare i del seu propi. Entre els premis que ha guanyat aquesta obra hi ha el de Zona Còmic a la millor obra nacional de 2016, Estrella 2016 al còmic més destacat de l’any pel diari Le Parisien i el Gran Premi Romics 2017 del saló del còmic de Roma, on també va aconseguir el Premi Romics 2017 al millor còmic europeu.

La cinta s’ha emportat més de 600.000 euros d’aquestes ajudes. Les productores que participen en la producció són Haciendo la Casa, S.L., Nakamura Films i Raw Pictures.

Una altra de les cintes congraciades per Cultura és Saturno, dirigida per Daniel Tornero i produïda per Jaibo Films, productora d’Alacant. S’ha emportat 55.000 euros de finançament públic.

Una altra de les pel·lícules és Un arbre és un arbre, pel·lícula dirigida per Carles Marqués-Marcet i Aleix Plademunt, produïda per Suica Films. Aquesta cinta obtindrà 107.000 euros de Cultura.