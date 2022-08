Catarroja obri el termini per al certamen de relat breu “Conta’m Dona”

La “XXII Edició de Conta’m Dona”, certamen de relats curts escrits per dones organitzat per la Regidoria d’Igualtat de Catarroja amb la col·laboració de Caixa Popular, ha començat a caminar amb l’obertura del termini per a l’entrega de treballs. Aquesta edició repeteix, gràcies a l’èxit de la primera convocatòria, la categoria destinada al públic més jove, d’entre 12 i 17 anys. A més, enguany s’han doblat les quantitats per a totes les modalitats de les guanyadores amb 1.000 euros per al primer premi.

“Un any més volem tornar a gaudir juntes del gran talent present en un clàssic de la literatura en format breu com és el ‘Conta’m Dona’. Un certamen que és una proposta fonamental per a visibilitzar la creació literària realitzada per dones, amb una menció especial a les catarrogines que demostren el seu talent literari i a Caixa Popular, per la seua col·laboració perquè aquest esdeveniment siga possible”, ha comentat la vicealcaldessa, Lorena Silvent. Les dones interessades podran presentar els seus relats escrits tant en valencià com en castellà en les diferents categories. La guanyadora del primer premi s’emportarà 1.000 euros amb un accèssit de 500 euros. En la categoria de dones menors d’edat d’entre 12 i 17 anys optaran al premi Dona Jove de 300 euros. Finalment, les dones empadronades a Catarroja opten al premi especial de 250 euros patrocinat per Caixa Popular. Les dones interessades a participar ho poden fer presentant les seues obres inèdites de manera telemàtica, tal com figura en les bases que poden trobar en el web municipal o bé de manera presencial a l’OIAC. El 9 de setembre serà la data límit per a l’entrega dels treballs, tant en valencià com en castellà. Finalment, cal recordar que el 22 d’octubre es donaran a conéixer les guanyadores en una gala al Teatre Auditori Catarroja que en les edicions anteriors s’ha convertit en un referent de sororitat a la comarca.