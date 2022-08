Commoció en el món polític per la mort del secretari general del PP d’Elx amb 33 anys

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, membres de la direcció nacional i nombrosos càrrecs del Partit Popular, a més de representants de la resta de partits polítics, han expressat la seua consternació per la defunció, en un accident de trànsit, del secretari general de la formació a Elx, Sergio Rodríguez, de 33 anys.

L’accident es va produir aquest dilluns cap a les 18.00 hores al terme municipal d’Elx en col·lidir frontalment un camió i el turisme en el qual viatjava Rodríguez, segons va informar el Consorci Provincial de Bombers.

Feijóo ha dit que està “consternat després de rebre” aquesta “terrible notícia” i ha expressat les seues condolences a la dona, filles i éssers estimats del secretari general del PP d’Elx en aquests “durs moments”, així com tot l’“afecte” a la família del PP d’Alacant.

També la secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha traslladat el seu condol a la família i amics de Rodríguez. “Ens deixa massa prompte, amb molts somnis i reptes per complir”. A les condolences s’han sumat el coordinador general del PP, Elías Bendodo; el sotssecretari d’Organització del PP, Miguel Tellado, i la responsable de Polítiques Socials, Carmen Navarro, entre altres.

El president del partit a la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, també ha expressat el seu dolor per la defunció del dirigent il·licità: “A vegades la vida no ens ajuda a entendre-la. Sergio és futur, vida, amistat, Elx i família. Ens deixa i no ens ho creiem”, ha assegurat, al mateix temps que ha agraït els missatges de condolences rebuts. També l’expresidenta del PPCV, Isabel Bonig, l’ha recordat.