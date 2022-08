Els edificis de la Generalitat ja limiten la climatització i els llums

Gran part dels edificis administratius de la Generalitat Valenciana ja estan prenent mesures per a la racionalització del consum energètic. Compleix així l’Administració valenciana amb el que va anunciar fa dies el Ministeri per a la Transició Ecològica i el president del Govern, Pedro Sánchez, i que es va aprovar ahir per part del Consell de Ministres. De fet, en el Complex 9 d’Octubre s’està duent a terme un control de la temperatura ambient, amb un màxim de 27 graus ara a l’estiu, asseguraven ahir des de les conselleries d’Hisenda i d’Economia Sostenible. Es tracta d’actuacions de ràpida implantació i baix cost, com remarquen des de l’executiu valencià.

A més de fixar els nous llindars tèrmics en espais interiors, s’han establit consignes de tancament de climatització tant per a l’època estival com per al pròxim hivern en quatre franges horàries, des de les 12.30 hores fins a les 21 hores. En aquests trams el sistema s’apaga, segons les rutines presentades en la conferència sectorial d’energia del dijous 28 de juliol entre Govern i autonomies tal com apuntaven des de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. A més, s’insistia des del departament que dirigeix Rafael Climent que amb motiu de la pandèmia de la covid-19 es van repartir jupetins embuatats als funcionaris per a poder tindre ventilats els edificis i desconnectada la calefacció. Això servirà en el cas que calga baixar el termòstat quan arriben els primers freds de la tardor. A l’hivern, la petició del Govern és fixar l’aire calent en 17 °C. Pel que fa al control de la il·luminació, l’apagada de la llum és automàtica a les 17 hores i, després, cada dues hores fins a les nou de la nit, amb un funcionament idèntic al de la climatització. Altres mesures d’estalvi energètic inclouen la substitució de tots els llums de l’aparcament de 15-600 metres quadrats per LED, amb un estalvi del 50 % en el consum elèctric. S’han instal·lat també quatre carregadors de vehicles elèctrics, disponibles per als cotxes oficials. Amb recàrrega solar Des de la conselleria d’Arcadi España es recorda que s’han modificat els jardins interiors i exteriors dels edificis per a permetre l’aparcament tancat i controlat de més de 300 bicicletes i 75 vehicles de mobilitat personal. Per a aquests últims, a més, s’han habilitat aparcapatinets amb capacitat de recàrrega solar. I especifiquen que està en marxa un projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en tots els edificis que s’espera que estalvie entre el 17 i el 30 % de consum elèctric.