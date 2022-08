El Govern garanteix 167 milions a VW i 106 a Ford per al cotxe elèctric

El Govern ha donat un impuls a la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt i a l’electrificació de la planta de Ford a Almussafes amb la concessió provisional de 274 milions d’euros per als projectes tractors que lideren les dues multinacionals de l’automòbil. El projecte que encapçala Volkswagen per a l’electrificació de les seues plantes a Espanya i per a la gigafactoria de Sagunt ha obtingut de moment 167 milions d’euros d’ajudes públiques i el de Ford ha aconseguit 106 milions. Fonts del Ministeri d’Indústria van precisar que la quantia final pot augmentar, ja que les empreses tenen ara un termini d’al·legacions. L’adjudicació definitiva està prevista per a finals de setembre.

Volkswagen i Seat van presentar a la primavera el seu projecte d’ecosistema de vehicle elèctric, anomenat Future: Fast Forward (F3), amb el qual ha acudit a les ajudes públiques incloses en el PERTE VEC (Vehicle Elèctric i Connectat) en una aliança juntament amb seixanta altres empreses. El PERTE de Volkswagen comporta una inversió de més de 10.000 milions d’euros, dels quals 3.500 milions seran per a la construcció de la gigafactoria de bateries de Sagunt. El projecte ha obtingut una puntuació de 62,20 punts sobre 100 en la valoració que ahir va fer pública la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. L’aliança encapçalada per Volkswagen optava a ajudes públiques (entre préstecs i subvencions) de 362 milions d’euros i finalment ha aconseguit 167 milions (el 46 % dels fons sol·licitats). La resolució provisional precisa que són 72,1 milions d’euros en un préstec amb condicions avantatjoses i 95,1 milions de subvenció amb fons europeus. La companyia ha insistit des del principi en el fet que la inversió en la gigafactoria depenia a la concessió de les ajudes. Fonts de Volkswagen van explicar que l’empresa “analitza la resolució provisional”. Al PERTE del vehicle elèctric es van presentar 13 grups empresarials i la proposta de Volkswagen ha sigut la més beneficiada, tot i que també és la que més diners mobilitza. Factoria d’Almussafes En el cas de Ford, la companyia i les empreses amb què s’ha aliat per a electrificar la factoria d’Almussafes optaven a 267 milions d’euros d’ajudes. El PERTE de Ford ha aconseguit de moment 106 milions d’euros (el 39 % dels recursos sol·licitats), dels quals 37,8 són en forma de préstec, i 68,5, de subvencions. El projecte de Ford ha obtingut una valoració de 63,41 punts sobre 100. La multinacional va insistir ahir que encara no desvelarà com és el seu projecte d’electrificació d’Almussafes, que comportarà la fabricació de dos vehicles.