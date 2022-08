La ‘maerà’ exhibeix planter de camí al títol de patrimoni de la humanitat

La tradició mil·lenària de transportar troncs a través dels rius, recuperada a Antella fa just una dècada, té planter. És una de les conclusions que deixa el descens dut a terme el passat cap de setmana per l’Associació Cultural de Maeros del Xúquer amb quasi 30 tones de troncs entre la platja de l’Esgoletja de Sumacàrcer i l’assut d’Antella, en el qual van participar més de mitja dotzena de joves d’entre 13 i 17 anys “que es van comportar com a valents”, segons va destacar ahir el president del col·lectiu, Leo Part, encara cansat però tremendament satisfet d’aquesta desena edició de la maerà.

Part va assenyalar com a repte de cara al pròxim any poder fer aquest descens en una única jornada —els maeros van navegar tant dissabte com diumenge—, si bé el desafiament més il·lusionant que tenen la gran família de ganxers, raiers o ragers, segons la denominació en cada zona, és arribar al desembre a la declaració de patrimoni cultural immaterial de la humanitat. L’associació d’Antella forma part d’una candidatura internacional que integra països com Polònia, Àustria, Alemanya, Txèquia i Letònia, a més d’Espanya. El president de la International Association Tinder Rafting, Frank Thiel, va estar diumenge a Antella i després de felicitar l’Associació de Maeros del Xúquer va destacar per les xarxes socials que activitats com aquesta representen una “important contribució” per a obtindre la distinció com a patrimoni immaterial per part de la Unesco.

Leo Part va assenyalar que la informació obtinguda pels integrants de la candidatura permet ser “optimistes” de cara a la convenció de la Unesco que, prevista per a desembre al Marroc, ha de decidir sobre la inclusió d’aquesta pràctica de la navegació sobre troncs en la Llista representativa de la Unesco.

Part va destacar que la fusió de la Muixeranga d’Alginet amb els ganxers d’Antella en les activitats organitzades amb motiu d’aquest desé descens va resultar molt emotiva.