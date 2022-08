“Tancat per sempre”: el drama del comerç a Xàbia

“Tancat per sempre”. Cada comerç és un món. No s’entenen sense els seus amos, sense aquelles famílies que han dedicat la seua vida a tirar avant el negoci.

Brigitte Kratzer admet que l’entristeix abaixar la persiana de la botiga d’articles de pell que va obrir sa mare, Hilde (aquest és el nom també del comerç), fa ara 46 anys al carrer Sant Bertomeu, en ple cor del centre històric de Xàbia. “És clar que em fa pena. Trobarem molt a faltar els nostres clients”, afirma Brigitte.

L’actual responsable de la botiga té 64 anys. Podia haver continuat uns quants anys més. Però explica que els fabricants espanyols de pell als quals comprava les peces que venia a la botiga han tancat. Se’ls ha ajuntat la pandèmia i la competència de la venda en línia i dels basars. Hilde oferia productes de qualitat. Brigitte no està disposada a proveir-se d’articles de pell d’importadors que no estan a l’altura dels materials ni dels acabats que distingeixen el seu comerç. “No enganyarem els nostres clients. Els fabricants espanyols que continuen treballant són molt cars. I no portarem articles de pell d’importació que no tenen la qualitat que ens caracteritza”, adverteix.

Brigitte recorda que tant ella com sa mare han passat molt bones estones a la botiga. Els seus clients principals eren residents estrangers. “Ací han vingut tres generacions de la mateixa família, els pares, els fills i els nets. Al final, érem amics i ens preníem un vi. El local és molt especial. Per a mi aquest és el millor carrer de tot el centre històric de Xàbia”.

A l’aparador d’aquest local hi ha ara el cartell en el qual Brigitte dona les gràcies en nom seu i en el de sa mare als clients. I aquest és el drama del comerç de barri, de proximitat. Quan es retiren els comerciants que cada dia alcen la persiana, el tancament és, com diu el cartell, per sempre.