Canals honra la memòria de les Tretze Roses en el Dimecres Violeta d’aquesta setmana

Hui, amb la intenció d’homenatjar les tretze dones joves afusellades per la dictadura de Francisco Franco a Madrid el 5 d’agost de 1939, l’Ajuntament de Canals aprofitarà el Dimecres Violeta d’aquesta setmana per a visibilitzar la seua història.

Carmen, Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, Elena, Virtudes, Ana, Joaquina, Dionisa, Victoria i Luisa van ser detingudes i conduïdes a instal·lacions policials per a torturar-les. Després anirien a la presó de dones de Las Ventas, on van ser afusellades.

La meitat d’elles eren membres de les Joventuts Socialistes Unificades (JSU) i, per aquest motiu, les van sentenciar com a responsables d’un delicte d’adhesió a la rebel·lió. La premsa internacional va ser qui va donar a conéixer que entre els primers seixanta-tres executats hi havia aquestes tretze dones joves.