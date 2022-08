El Consell acordarà les mesures d’estalvi energètic amb patronal i sindicats

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantit aquest matí, en un acte celebrat a Xàbia, que les mesures d’estalvi energètic aprovades pel Govern s’aplicaran a la Comunitat Valenciana buscant un acord amb la patronal i els sindicats, no de manera coercitiva sinó amb la “consciència comuna” que cal combatre la crisi.

Entre aquestes mesures, que busquen reduir un 7 % el consum energètic a Espanya en els pròxims mesos, destaca la reducció de l’aire condicionat i la calefacció en edificis públics, així com l’obligació d’apagar les llums de dependències desocupades a partir de les deu de la nit.

Puig, després de recordar que el Consell va definir fa mesos una estratègia per a agilitar la instal·lació de renovables, ha destacat que el pla del Govern és complementari i coincideix en l’objectiu de consumir la mínima energia possible i ser més eficients. Ha defensat, a més, que és necessari tant per una qüestió ecològica com per la situació actual d’inflació.

“Hi posarem tots els mitjans al nostre abast”, ha asseverat, amb l’excepció dels hospitals i els centres socials. La resta d’espais, ha avançat, hauran d’acatar els criteris sense deixar de “facilitar un treball digne”.

En aquest sentit, segons ha avançat, en les pròximes setmanes s’estudiarà el paquet de mesures nacionals al costat de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i els sindicats CCOO PV i UGT-PV, en el marc del diàleg social.

Tot, amb l’objectiu d’“implementar no mesures coercitives, sinó amb consciència comuna, perquè tots som conscients de la situació i que podem fer alguna cosa per millorar l’eficiència energètica”, ha recalcat.