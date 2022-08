El Crist del Palmar torna a la seua albufera

L’illa del Palmar celebrarà aquesta setmana la festivitat del Santíssim Crist de la Salut, amb els actes tradicionals com la romeria al llac de l’Albufera, que no se celebra des de 2019 per la pandèmia.

La tradicional romeria amb barca que recorre l’albufera amb el Crist de la Salut, acompanyada de fidels amb les seues embarcacions, tindrà lloc demà, dijous, a les 18 hores. El dia de la festa, dissabte, se celebrarà a les 12 hores la missa solemne en la parròquia Jesuset de l’Hort, i a la nit, a les 21 hores tindrà lloc la processó que recorrerà els carrers de la pedania amb la imatge del Crist. A més, enguany, com a novetat, aquest dimecres a les 19.30 hores tindrà lloc una processó amb el “Cristet”, una imatge més xicoteta del Crist que serà portada pels xiquets de la pedania. La romeria per l’Albufera va començar a celebrar-se cada 4 d’agost l’any 1976, després de la visita al Palmar, un any abans, de la imatge pelegrina de la Mare de Déu dels Desemparats, que va eixir en processó per l’albufera, la qual cosa va fer pensar als fidels que podien fer el mateix amb la imatge del seu patró.