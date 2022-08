La Guàrdia Civil de Castelló investiga l’aparició del cadàver d’una dona semisoterrada en un camp d’Alfondeguilla

La Guàrdia Civil de Castelló investiga la mort d’una dona el cadàver de la qual, en avançat estat de descomposició, va ser trobat al voltant de les tres de la vesprada d’ahir aparentment ocult per branques en una zona aïllada d’una finca rural de la seua propietat, al terme municipal d’Alfondeguilla, a Castelló.

De moment, es desconeix la identitat i les circumstàncies de la mort, i, encara que li falta una de les extremitats, tant els forenses com la Guàrdia Civil mantenen que seria degut a l’acció de les feristeles. Després de la inspecció de la zona per part dels agents, el cadàver va ser traslladat a l’institut de medicina legal de la capital de la Plana, on en aquests moments se li està practicant l’autòpsia, que es preveu llarga, atés l’estat del cos, en el qual a penes queden teixits blans.

El fet que apareguera en una zona apartada i aparentment coberta per mala herba i branques, ha fet que s’active el protocol d’homicidi, si bé encara no hi ha dades objectives per a establir amb certesa que es tracta d’una mort violenta. Els agents ja han començat a acarar denúncies de desaparició no només en la zona, sinó a tota la província de Castelló.