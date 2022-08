L’incendi de Jesús Pobre arrasa bancals que confronten amb el poble i calcina un camió

L’incendi que s’ha declarat cap a les 12 hores en un bancal que confronta amb el nucli urbà de Jesús Pobre ha arrasat terrenys erms i ha entrat en el solar d’una empresa de maquinària. Els treballadors han tret a tot córrer les màquines del solar. No han pogut salvar del foc un camió que estava carregat amb bales de palla. Ha quedat calcinat. Els sanitaris de l’SVB (suport vital bàsic) han atés l’amo d’aquest negoci, que estava marejat i molt abatut. També han proporcionat sèrum per als ulls als treballadors que han tret la maquinària del terreny.

L’incendi ha avançat amb rapidesa impulsat pel vent. Ha començat en un terreny erm. Per sort, s’ha salvat el Pinaret de Jesús Pobre, encara que les flames sí que s’han quedat molt a prop. El dens fum s’ha tirat damunt de les cases del carrer Pinaret, els adossats que tanquen pel sud aquest nucli urbà. No ha calgut desallotjar cap veí. Això sí, molts d’ells han eixit de les seues cases espantats pel fort fum i l’avanç de les flames.

Els bombers, així com la Policia Local i la Policia Nacional, hi han acudit amb rapidesa. Els primers han lluitat contra les flames. Ja estan controlades. Els agents han vetlat per la seguretat de la població. Hi han acudit cinc dotacions de bombers, una ambulància d’SVB, quatre dotacions de la Policia Local i patrulles també de la Policia Nacional.