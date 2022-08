Marcos André i Maxi frenen l’operació arribada

El mercat de fitxatges del València continua en stand-by. Treballant, però amb molts problemes per a tancar operacions, i, en certa manera, l’arribada de Samuel Lino ha provocat una situació estranya. Similar a la que es va viure fa un any, quan a Kangin Lee, extracomunitari, va caldre arribar al punt de donar-li la carta de llibertat. En aquesta ocasió, el València CF torna a estar en una situació de feblesa. Amb Samuel Lino, acabat d’arribar, Marcos André i Maxi Gómez, la quota d’extracomunitaris està més que superada i, malgrat haver arribat a un principi d’acord amb Arthur i que només uns xicotets detalls separen l’equip de Mestalla i la Juventus, l’arribada del brasiler no podria produir-se. I és ací on entra el Bruges, Maxi i una operació eixida totalment bloquejada.

El davanter vol jugar la Champions League i la via belga era la més pròxima. Malgrat això, el València ha mostrat aquest punt de “feblesa” en el mercat amb la quota d’extracomunitaris plena i amb l’interés vox populi per Arthur, que ha d’esperar que isca algú per a aterrar en el València. L’arribada d’Arthur, almenys, està pendent de veure com es desactiva aquesta via Maxi Gómez o Marcos André. El portugués continua en el mercat. De fet, Tribuna Deportiva avançava ahir que el València està tractant d’activar l’eixida del portugués per a trobar un cert equilibri financer. En aquest sentit, Gattuso no estaria molt content amb la possibilitat de perdre el davanter, encara que sí que veuria amb bons ulls el fet que aquesta venda li permetera atacar el mercat amb diverses operacions.