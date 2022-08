Mor Josep Antoni Comes, el primer director de ‘Saó’

El primer director de la revista degana en valencià Saó, Josep Antoni Comes, ha mort aquest matí a l’edat de 92 anys. Periodista i sacerdot, va ser un dels fundadors de Saó fa quasi cinquanta anys. Nascut a Pedreguer, va ser capellà durant molts anys a la parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs, on ha passat els seus últims dies. Demà, a les 12 hores, hi haurà el funeral a l’Olivar d’Alaquàs i, després, serà enterrat a Pedreguer.

Les mostres de condolença no s’han fet esperar des del president de la Generalitat, Ximo Puig, fins al president de les Corts, Enric Morera. Ens ha deixat Josep Antoni Comes, primer director de la revista @RevistaSao.

Un home compromès amb els seus valors, sempre apassionat i dedicat a la nostra terra.

Un bon home.



Una abraçada a familiars i amics.

Descanse en pau. pic.twitter.com/U0GdGhkbm3 — Ximo Puig (@ximopuig) 3 de agosto de 2022 Saó és la revista mensual que van fundar periodistes, sacerdots i escriptors vinculats al cristianisme progressista al final de la dictadura, i que acaba de publicar el seu número 482, dirigida ara pel periodista Vicent Boscà. Josep Antoni Comes formava part del consell de redacció de la revista. Ens deixa un home bo, Josep Antoni Comes. Fidel al seu poble i l’esglesia valenciana, per la que tant va treballar des de les arrels. Sacerdot i Primer director de la @RevistaSao “Que al cel sia “ Les meues més sentides condolències familia i amics. https://t.co/O6vX1t5kUp — Enric Morera (@enricmorera) 3 de agosto de 2022 En una entrevista en Saó realitzada per l’actual director fa quatre anys, Comes assegurava que li agradaria que la revista continuara mantenint els seus dos pilars bàsics, “cristianisme i valencianisme”.