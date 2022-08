Puig demana més vigilància per les punxades i tractar els agressors com a delinqüents

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha instat a limitar i vigilar al màxim els espais d’oci on es produeixen casos de submissió química amb punxades i a “tractar els agressors com el que són: delinqüents”.

“No cal fer un altre tipus de consideració: és absolutament immoral, és un delicte i cal tractar-ho com a tal”, ha declarat en un acte a Xàbia després de confirmar-se els primers casos a la Comunitat Valenciana.

Puig ha avançat que la Conselleria de Sanitat prepara un protocol d’atenció, però, al marge d’això, ha volgut deixar “molt clar” que aquestes punxades “tenen a veure amb la criminalitat”.

Ha assenyalat així que, quan “un home agredeix una dona en aquestes condicions, està cometent un delicte i ha de ser tractat com un delinqüent”, a més de garantir que es tractarà d’atendre les víctimes “de la millor manera possible”.

A més, el president ha fet una crida a “tots els actors que participen en l’entorn on es produeixen aquestes agressions a limitar i vigilar al màxim” per a evitar-les, espais com ara discoteques o festivals de música.

A la Comunitat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil investiguen presumptes casos de submissió química amb punxades a diverses joves en les localitats de Xàtiva i la Vall d’Uixó (Castelló).

Per la seua banda, la Conselleria de Sanitat elabora una actualització del protocol d’atenció integral, sanitària i judicial a víctimes d’agressions sexuals de la Comunitat, que data de 2019, per a incloure un apartat específic de l’atenció a les víctimes de submissió química amb punxades.