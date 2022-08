Mor Santiago Grisolía als 99 anys

Santiago Grisolía volia celebrar el seu centenari, però no ha pogut ser, per uns mesos. El president del Consell Valencià de Cultura, nascut el dia de Reis de 1923 i impulsor dels Premis Jaume I, Santiago Grisolía, ha mort aquesta matinada als 99 anys a l’Hospital Clínic de València, on es trobava ingressat després d’empitjorar el seu estat de salut en els últims dies després de contraure la covid.

El científic ha mort a les 6.30 hores, segons han informat fonts del seu entorn i de la Generalitat Valenciana. Fins fa uns dies acudia al seu despatx del cèntric palau de Forcalló, seu del Consell de Cultura. Feia temps que temia per la seua salut, però alguns membres de l’organisme ja estaven preparant la celebració dels seus 100 anys. No podrà ser. Només conéixer-se la notícia de la seua defunció s’han succeït les mostres de condolences. Institucions, personalitats, intel·lectuals i el món de la cultura i la ciència estan de dol per un dels científics valencians més importants del segle XX. Al llarg del matí està previst que s’instal·le la capella ardent al Palau de la Generalitat.