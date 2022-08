Rescaten una jove accidentada al penya-segat del Tangó de Xàbia

Una jove de 25 anys s’ha accidentat aquest matí en l’abrupte litoral de roques del Tangó (el cap de Sant Antoni) de Xàbia. Ha patit una caiguda en les roques. El més senzill era evacuar-la en helicòpter, ja que la senda és bastant escarpada. Hi ha acudit el grup de rescat del Consorci de Bombers d’Alacant. Ha rescatat la ferida en helicòpter i l’ha portada fins a l’heliport de Xàbia, on l’esperava una ambulància. La jove ha patit una luxació de muscle i una bretxa al cap. No ha perdut el coneixement.

El litoral en el qual ha ocorregut l’accident és molt escabrós. Solen acudir-hi grups de joves per a saltar a la mar des del penya-segat.