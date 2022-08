La Unió de Llauradors estima que l’incendi de Venta del Moro va afectar unes 230 hectàrees de cultiu

La Unió de Llauradors quantifica, en una primera estimació i després de visitar per primera vegada la zona afectada per l’incendi de Venta del Moro, que hi ha unes 230 hectàrees de cultiu danyades, sobretot de vinya, ametlers i olivar. El cereal s’ha lliurat dels efectes del foc, ja que s’havia collit quan es va produir l’incendi.

Aquest incendi es va originar el passat 3 de juliol i va arrasar unes 1.200 hectàrees, la major part forestals. L’organització agrària, davant d’aquests danys, considera que hi ha una sèrie de qüestions que haurien de millorar-se per a aquest i posteriors incendis, que, de manera irremeiable, es produiran i que afectaran principalment muntanya, però també cultius. En aquesta línia, a més de les mesures existents, la Unió planteja millorar algunes d’aquestes, així com promoure unes altres de noves, per a minimitzar els efectes post-incendi i que sol·licita que s’activen des de la Conselleria d’Agricultura, a la qual ha enviat un escrit dirigit a la consellera, Mireia Mollà. Entre aquestes propostes, la Unió demana a la Generalitat que destine ajudes directes a les parcel·les que estiguen en zones geogràfiques de perill d’incendi, ja que són el millor tallafoc per a evitar la propagació d’incendis. De la mateixa manera, la Unió demana que es concedisquen ajudes a les persones propietàries de muntanya privada afectada per un incendi per a fer-ne la neteja posterior. També sol·licita a la Conselleria d’Agricultura que assumisca la franquícia de l’assegurança agrària corresponent a aquest risc d’incendi i de fauna salvatge. Sobre aquest aspecte de la fauna demana que es facilite, amb la distribució de precintes, la caça en zones post-incendi amb elevada població de fauna salvatge per a evitar més danys en les parcel·les afectades i no afectades per la falta d’aliment per als animals. L’organització proposa, així mateix, que es faça un seguiment de les parcel·les afectades per un incendi i es compensen les pèrdues de producció en els anys següents al sinistre per poda severa de recuperació o crema definitiva del cultiu.