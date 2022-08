Detingut un piròman després de provocar l’incendi a la Tinença de Benifassà

La Guàrdia Civil ha detingut un presumpte piròman que va intentar fugir-se’n després de provocar un incendi dijous a la vesprada al Parc Natural de la Tinença de Benifassà, que ha cremat mil metres quadrats de massa forestal en una zona pròxima al Monestir de Santa Maria.

Mentre sufocava el foc l’operatiu d’extinció, en el qual han participat tant per terra com per aire bombers forestals de la Generalitat Valenciana, de la diputació provincial i efectius de la Guàrdia Civil, els bombers van observar un home prop de l’incendi que després de preguntar-li què feia allà se’n va fugir.

Posteriorment, van observar el sospitós a uns 100 metres de l’incendi i va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte d’incendi forestal.

L’arrestat, que tenia en una butxaca dels pantalons un encenedor, va ser traslladat a un centre de salut per a un reconeixement mèdic.

Les diligències instruïdes seran tramitades pels jutjats de Vinaròs.