Quatre xiques acudeixen en una sola nit a l’Hospital de Dénia en patir punxades en discoteques

Quatre xiques van acudir anit al Servei d’Urgències de l’Hospital de Dénia en patir punxades en discoteques de la ciutat. Se sumen a les 8 joves que des del 22 de maig han pogut ser víctimes de submissió química. Per tant, ja hi ha 12 casos de dones agredides que han acudit a l’hospital de la Marina Alta.

L’hospital ha posat en marxa un protocol. Quan una jove manifesta que ha patit una punció, tal com ha explicat el cap d’Urgències, el doctor Antonio Barceló, “s’activa la sospita que hi ha hagut una inoculació d’un agent estrany en el pacient”. El primer, indica el facultatiu, és aclarir si hi ha hagut indicis d’agressió sexual.

“Si qualsevol persona nota que ha sigut objecte d’una punció amb un objecte estrany, ha d’acudir a un servei d’urgències”, recomana Barceló.