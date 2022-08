Roger Martí, l’adeu del millor “pistoler” de la història llevantinista

Els camins del Llevant Unió Esportiva i de Roger Martí s’han separat definitivament. En la vesprada d’ahir es va anunciar l’acord oficial pel qual el davanter se’n va a l’Elx CF. L’operació es va tancar mitjançant un traspàs, pel qual el Llevant obtindrà beneficis econòmics. El jugador rubrica la seua signatura al Martínez Valero fins al 2026.

El Pistoler de Torrent s’embarca en l’equip de Francisco Rodríguez, amb el qual continuarà militant en la màxima categoria, després que el Llevant descendira en aquesta última campanya de lliga.

Després de superar satisfactòriament el reconeixement mèdic, l’Elx va fer oficial l’anunci de l’arribada de Roger Martí, que competirà pel lloc amb Lucas Boyé, Ezequiel Ponce, Pere Milla i el jugador del planter Mourad.

Amb aquesta operació, el Llevant tanca la seua primera venda després de l’eixida a cost zero d’Aitor Fernández i deixa d’assumir una de les fitxes més importants de la plantilla. No obstant això, la davantera queda afeblida i el lloc del referent ofensiu es redueix ara al nouvingut Wesley Moraes, Roberto Soldado i un Dani Gómez que també pot abandonar Orriols en els pròxims dies.

Roger es va decantar, finalment, per la proposta il·licitana. Això no obstant, han sigut més els clubs de la Primera Divisió que es van interessar pel ja ex ‘9’ llevantinista. Tal com va informar SUPER, el Celta de Vigo va entaular negociacions durant les últimes dates, sense arribar a un acord. El jugador també va ser vist en les instal·lacions del Cadis CF.

Finalment, l’Elx ha seduït Roger amb un contracte de llarga duració que li permetrà seguir prop del seu entorn familiar. L’absència de Roger serà difícil de suplir. En l’àmbit esportiu, igual que Morales, és un jugador que ha marcat una època a Orriols des que es va assentar en el primer equip, quan el Llevant va viure el seu anterior descens.

El futbolista valencià ostenta el privilegi de ser el màxim anotador de la història del club en categoria professional, és a dir, entre Primera, Segona i Copa del Rei. En els 234 partits que ha disputat, ha fixat els seus registres en un total de 75 gols.

El seu últim gol vestit de blaugrana contra el Rayo Vallecano li va servir per a igualar amb Paredes. També va participar en l’ascens a Primera Divisió de 2017, en el qual es va quedar a les portes d’emportar-se el pitxitxi gràcies als seus 22 gols, i va anotar el gol decisiu que va classificar els de Paco López per a les semifinals de la Copa del Rei en 2021.