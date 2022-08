Set empreses opten a executar la via verda Carcaixent-Xàtiva

A diferència d’altres contractes quantiosos que han quedat deserts en la primera licitació per la incertesa derivada de la pujada dels preus, les obres de l’eix per a vianants i ciclistes entre Xàtiva i Carcaixent que la Conselleria de Política Territorial ha tret a concurs han suscitat un interés notable entre les empreses. Un total de set mercantils han presentat ofertes al tancament del termini i competeixen per executar una inversió valorada en prop de 5 milions d’euros.

A l’espera de l’avaluació de les propostes, han sigut admeses en el procés les signatures Aglomerados Los Serranos, CHM Obras e Infraestructuras, Grupo Bertolín, Levantina, Tecnología de la Construcción y Obras Públicas i les unions temporals d’empreses Contratas Vilor-Guerola Transfer i Probisa Vías y Obras, SLU-Ocide Construcción, SA. La via verda que unirà la Ribera i la Costera en el tram entre Carcaixent i Xàtiva recorrerà 16 quilòmetres de longitud. El projecte preveu la recuperació de l’antic traçat ferroviari en desús des de la construcció de l’AVE entre la Pobla Llarga i la capital de la Costera. Una vegada completat, l’itinerari permetrà connectar mitjans de transport sostenibles dels nuclis urbans de Carcaixent, la Pobla Llarga, Sant Joanet, Manuel i Xàtiva. També es millorarà l’accés dels veïns d’aquestes localitats amb els hospitals de la Ribera i Xàtiva a través d’una ruta directa a peu i en bicicleta. El recorregut enllaça amb altres vies ja existents, com l’eix per a vianants i ciclistes Carcaixent-Alzira o el Carcaixent-Dénia. L’actuació és una antiga reivindicació que està pendent des de fa molt de temps. Una vegada adjudicat el contracte, les obres es prolongaran durant un termini d’execució estimat de 18 mesos.