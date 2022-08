Investiguen una agressió sexual en el portal d’un habitatge a Ontinyent

Ontinyent ha registrat el huité cas de violència sexual des de l’inici del 2022 ençà. La Policia Nacional investiga la violació d’una jove de 32 anys que es trobava de vacances en la localitat i que va ser abordada en el portal de l’habitatge en què residia quan tornava de matinada després de passar la nit amb unes amistats.

Els fets van ocórrer en la matinada de dissabte a diumenge, cap a les 5.30 hores. Segons ha pogut saber aquest diari, l’agressor hauria seguit la jove fins a la porta de l’immoble i es va abalançar sobre ella per a forçar-la sexualment en el moment en què aquesta entrava a l’edifici.

Una vegada va poder escapolir-se de l’assaltant, la víctima va telefonar als coneguts amb els quals havia estat anteriorment, que la van acompanyar a l’Hospital General d’Ontinyent, on va quedar ingressada a l’espera de ser examinada per un forense. La Policia indaga ara les dades proporcionades per la jove, les circumstàncies que van envoltar l’agressió i les càmeres de seguretat en la zona dels fets per a intentar localitzar l’autor de l’atac. Encara que, aquest diumenge, els agents van detindre un primer sospitós de 18 anys després de l’agressió, aquest va ser alliberat sense que calguera posar-lo a disposició judicial i la investigació continua en marxa.

Aquesta vesprada s’ha convocat una concentració a Ontinyent per a mostrar la solidaritat amb la víctima sota el lema “Per una Vall d’Albaida lliure de violències sexuals”. Serà a les 20 hores a la plaça de la Concepció.