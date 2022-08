Projecten un aparthotel de 316 habitacions amb piscina al Cabanyal

L’Ajuntament de València està tramitant la llicència d’activitats per a la construcció d’un aparthotel de 316 habitacions que s’alçarà al Cabanyal-Canyamelar, als carrers Arquitecte Alfaro i Ernest Anastasio.

Tal com mostra la foto superior, la constructora està acabant de derrocar les antigues naus industrials que hi havia en aquesta gran illa per a procedir a la construcció del nou complex hoteler. Tota l’actuació ocupa una superfície d’uns 4.800 metres quadrats, segons consta en l’expedient al qual ha accedit Levante-EMV.

A més de l’edifici, dotat de més de 300 estades amb cuina pròpia, i segons l’expedient, l’immoble disposarà de piscina, cafeteria-restaurant, àrea de coworking, gimnàs, aparcament per a bicis i pàrquing amb capacitat per a 164 vehicles. L’immoble disposarà de zona per a jocs, saló polivalent i bugaderia per als residents. Aquest gran projecte turístic se situa en l’àmbit del pla especial del Cabanyal-Canyamelar (PAC), que es troba en tramitació i pendent d’aprovació definitiva, raó per la qual l’obra es regeix per les normes del Pla general d’ordenació urbana (PGOU). La construcció futura disposarà de dos blocs i un pati central amb jardí per al gaudi dels clients. Igualment, tindrà accés pel carrer Arquitecte Alfaro, el bloc primer; i per Ernest Anastasio, el segon. Els permisos per a obtindre la llicència d’obres segueixen el seu curs i estan en fase d’estudi pels tècnics municipals per a concedir els permisos pertinents.