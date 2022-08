Nits tòrrides, tropicals i equatorials... En definitiva, nits on dormir es fa quasi impossible per culpa de la calor. És igual que hi haja ventilador o que òbrigues les finestres, és impossible dormir. La Comunitat Valenciana està patint un dels episodis més continuats de calor dels últims anys i el nombre de nits amb temperatures per damunt dels 25 graus s’ha triplicat. El resultat: nits llargues en les quals agafar el son es fa bastant difícil.

Encara que aquestes onades de calor estan afectant tot el territori i ni un municipi s’escapa de la influència de l’aire saharià i el calfament global que està experimentant el Mediterrani, la veritat és que encara queden alguns paradisos on dormir com un tronc en ple agost és possible. Són els pobles valencians amb les nits més fresques. L’excepció entre tanta nit sufocant, on fins i tot trobes a faltar un llençol per a tapar-te de matinada perquè els termòmetres baixen més del que et podries pensar.

On estan els pobles amb les nits més fresques?

Encara que pel dia la calor afecte a tots per igual, la veritat és que, a la nit, la cosa canvia. La diferència tèrmica entre el dia i la nit, que en la costa a penes permet que les mínimes nocturnes baixen dels 25 graus, es nota més en alguns punts de l’interior o municipis situats a gran altitud. En aquests punts no fa falta ni aire condicionat ni ventilador.

Mentre que, diumenge, a València capital, la temperatura mínima no va baixar dels 24,5 graus, les dades recollides per l’Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet) deixen clar quins són i on estan els oasis tèrmics on, malgrat la calor que registren de dia, la temperatura cau en picat durant la nit.

A la província de València, per exemple, Chelva va registrar uns confortables 16,5 graus centígrads. A Utiel i Requena, també es pot agafar millor el son, amb temperatures mitjanes nocturnes que van rondar els 16,3 graus. Una mica més fresca va ser la nit al Pinós, a Alacant, amb 15,2 graus de mitjana.

Municipis amb les mínimes més baixes del cap de setmana