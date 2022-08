La sequera agreuja l’augment del preu de l’electricitat

La sequera que pateix Espanya està agreujant l’augment del preu de l’electricitat. La disminució de les reserves dels embassaments ha fet que la generació hidràulica haja descendit un 51,7 % des de gener a juliol. Aquest descens ha fomentat un augment de la producció de les plantes de cicle combinat que produeixen electricitat cremant gas en un moment en què el cost del combustible està en màxims. Un informe de la consultora energètica Grupo ASE, al qual ha tingut accés Levante-EMV, revela que el consum de gas de les famílies i la indústria ha caigut un 20 %, mentre que el destinat a la generació elèctrica ha pujat un 124 %.

El preu diari del mercat majorista (pool) es va situar al juliol en 142,66 euros el megavat hora (MWh). No obstant això, si es té en compte el sobrecost que suposa per als consumidors l’ajust per compensació al gas (115,45 euros MWh), el preu va arribar als 258,10 euros MWh. L’anàlisi de Grupo ASE puntualitza que el preu es va incrementar “un 18,9 % respecte a juny i un extraordinari 209,8 % sobre juliol de 2021”.

El mercat europeu de futurs de la llum i el gas no ha deixat de pujar en les últimes setmanes i estableix nous rècords cada dia. “Els preus en els mercats de futurs de gas s’han disparat, per a 2023, per damunt del 45 %”, i els de l’electricitat també han augmentat un 45 %, puntualitza l’informe. “És molt difícil que la indústria puga suportar aquests nivells”, adverteix la consultora. “Durant els pròxims mesos, Europa es veurà obligada a pagar més per a atraure els vaixells de gas natural liquat (com a alternativa al combustible rus) i desviar-los d’Àsia”, afig.