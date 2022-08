Centenars de veïns es concentren a Ontinyent després de la violació d’una jove

Més de 200 persones es van concentrar ahir de vesprada a la plaça de la Concepció d’Ontinyent per a mostrar la seua repulsa després de l’agressió sexual que es va produir en la matinada de diumenge en el portal d’un cèntric habitatge de la localitat.

Durant la convocatòria, promoguda per la Plataforma Feminista d’Ontinyent sota el lema “Per una Vall d’Albaida lliure de violències sexuals”, es va llegir un manifest que traslladava a la víctima la solidaritat i el suport del veïnat. L’agredida, de 32 anys, va haver de ser atesa a l’hospital d’Ontinyent després dels fets. Els manifestants han clamat contra la violència sexual exercida sobre les dones, un mal que ja ha deixat huit denúncies a Ontinyent des de l’inici de l’any fins ara.

La regidora d’Igualtat i primera tinent d’alcalde de la localitat, Natàlia Enguix, va condemnar enèrgicament la violació i va donar tot el seu suport a la víctima d’una agressió que va qualificar de “terrorisme masclista”. Natàlia Enguix, que va posar “a la disposició de la dona agredida” tots els recursos municipals, confia que “més prompte que tard” les forces de seguretat detinguen l’autor de la violació, que va tindre lloc en un portal del carrer Dos de Maig: “Fets com aquest demostren que les dones continuem patint el masclisme en les nostres carns i que no podem baixar la guàrdia. Hem d’estar alerta els 365 dies de l’any”, va exposar.

Segons Natàlia Enguix, per a posar fi al mal de les violències contra les dones, és “imprescindible” actuar de manera “coordinada” per part de totes les institucions, “insistint sobretot en l’educació i la conscienciació”. Enguix considera que “els discursos negacionistes i d’odi contra les dones” no caben “en una societat democràtica i sana”.