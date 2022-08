Comença el Medusa Sunbeach Festival 2022

El Medusa Sunbeach Festival 2022 arranca demà. Després de quasi tres anys esperant que arribe aquest moment, els amants de la música electrònica es dirigiran a la costa de Cullera per a gaudir dels millors discjòqueis de tecno i EDM.

El festival comença oficialment divendres, i són tres dies de música pràcticament ininterrompuda, fins diumenge. No obstant això, per als festivalers més fidels, l’organització ha preparat una pre-party que se celebrarà dimecres i dijous. De fet, la marxa començarà dimecres a les 16.00 hores amb una pool party animada per Freeman, Fercho Energy i Mon DJ. Irregular Live, Miguel Bastida, Latmun, Dante Klein i Wolf Pack seran els altres encarregats d’animar la festa fins a les 4.00 hores.

Dijous també se celebrarà una festa en la piscina de 16.00 a 20.00 hores, i el discjòquei que farà que els “medusers” moguen l’esquelet durant quatre hores serà Michenlo. Després, continuaran la festa fins a les 04.00 hores Groove Amigos, Superpig, Mzrin B2B Julian James, Dubvision, Chuckie i Jordiz.

A partir de dimecres, els qui, evidentment, hagen comprat l’entrada amb allotjament, podran accedir al càmping, igual que els qui hagen pagat la seua plaça de pàrquing (que, per cert, eren limitades). Tampoc serà necessari pagar cap mena de suplement per a accedir a aquestes festes pre-party, l’únic que es requereix és l’abonament general.