L’Alcúdia de Crespins lliurarà les primeres beques a esportistes locals

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins lliurarà, per primera vegada, beques als esportistes locals, després que en l’últim ple municipal s’aprovaren per unanimitat de tots els grups les bases per a la concessió d’aquestes ajudes per al 2022. L’objectiu d’aquestes beques és potenciar els esportistes de la localitat que, per la seua trajectòria i mèrits esportius aconseguits durant la temporada, mereixen ser reconeguts, segons explica el regidor d’Esports, Gerard Gimeno. Les beques tindran una quantia econòmica màxima de 500 euros per esportista i els sol·licitants interessats poden consultar les bases, així com tot el que es refereix a aquestes ajudes, en la pàgina web de l’Ajuntament. El consistori avança que l’any que ve s’augmentarà el pressupost municipal per a aquestes ajudes.