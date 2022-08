Oficial: Guedes és nou jugador del Wolves

Ja és oficial. L’etapa de Gonçalo Guedes en el València CF ja és història. El club va anunciar ahir que el futbolista se’n va traspassat al Wolverhampton anglés. Dissabte passat, dia en què la plantilla de Gennaro Gattuso es presentava davant de la seua afició en el Trofeu Taronja, la secretaria tècnica va deixar pràcticament liquidada una operació rellamp amb el club del Molineux. L’equip de Mestalla no va informar del preu en el seu comunicat, però el traspàs es va tancar en una xifra que ronda els 30 milions d’euros fixos, que podria arribar als 35 si l’atacant portugués compleix una sèrie de variables que, hui dia, es desconeixen.

Abans que el València llançara el comunicat oficial, Gonçalo Guedes ja va viure ahir el seu primer dia com a futbolista de l’equip anglés. El portugués va viatjar a Anglaterra per a començar a acomodar-se a la seua nova casa durant els pròxims anys i va passar el reconeixement mèdic abans d’exercitar-se per primera vegada en els camps d’entrenament dels “llops”. A partir de hui ja podrà incorporar-se a les sessions de treball dirigides per Bruno Lage, el que serà el seu nou entrenador, al costat dels seus nous companys. Així, doncs, el Wolves ja té el jugador que tant anhelava des que va acabar la temporada passada. Un de la categoria de Guedes, capaç de liderar un equip, com va fer la temporada passada amb Bordalás.

El portugués s’ha convertit en un dels fitxatges més cars d’un club amb més de 140 anys d’història. En la seua primera temporada compartirà vestuari amb altres portuguesos com José Sá, Toti, Nelson Semedo, Joao Moutinho, Rúben Neves, Bruno Jordao, Pedro Neto i Ciquinho. A més, es retrobarà amb un vell conegut que va tindre un pas molt efímer pel València CF en la temporada 2020/21: Patrick Cutrone. L’italià pertany, hui dia, a la plantilla del club anglés.

L’objectiu principal ara del Wolverhampton és que Guedes puga disputar la segona jornada de la Premier League. L’equip dirigit per Bruno Lage jugarà el seu primer partit a casa contra el Fulham. Després de la derrota per dos gols a un contra el Leeds en la primera jornada, està “obligat” a guanyar per a no començar la temporada amb mal peu.

Després de diverses hores d’espera, el club va publicar el comunicat oficial del traspàs ahir cap a les 20.20 hores. Aquest escrit confirmava l’acord i deia el següent: “Guedes va arribar al València CF en 2017 procedent del París Saint-Germain i ha disputat 198 partits en total, en els quals ha marcat 40 gols i ha repartit 32 assistències. El seu primer partit com a valencianista el va jugar el 9 de setembre de 2017 contra l’Atlètic de Madrid i en 2019 va ser un dels jugadors que va alçar la Copa del Rei a Sevilla. El club li agraeix la seua professionalitat com a jugador del València CF i li desitja molta sort en aquesta nova etapa de la seua carrera”.