Els pobles d’interior de la Comunitat Valenciana preferits pels estrangers per a comprar una casa

El mercat immobiliari no para ni en vacances. Just en aquesta època és quan més s’observa la presència de pobladors estrangers que desembarquen en diferents municipis valencians per a gaudir del bon oratge i el paisatge. I és que són molts els forans que tenen a la Comunitat Valenciana una segona residència o un altre habitatge com a inversió.

Hi ha racons de València, Castelló i Alacant que enamoren a qui els visita i els turistes estrangers han posat els ulls en els habitatges dels pobles de la C. Valenciana. Però no només parlem d’apartaments o cases en zones costaneres, sinó també habitatges situats en poblacions de l’interior del territori valencià. Ciudad Quesada (Alacant) és el municipi no costaner en el qual es registra un major volum de cerques d’habitatge en venda des de l’estranger. Els pobles d’interior de la Comunitat Valenciana on compren els estrangers Ciudad Quesada (Alacant)

Busot (Alacant)

El Verger (Alacant)

Formentera del Segura (Alacant)

Palma de Gandía (València)

Vilallonga (València)

Algorfa (Alacant)

Montroi (València)

Moralet (Alacant)