Ribó, més prop d’optar a la reelecció després de millorar de la seua hèrnia discal

L’alcalde de València, Joan Ribó, continua jugant a la distracció amb la seua decisió de repetir o no com a alcaldable en les eleccions municipals de 2023. No obstant això, després de superar amb èxit els problemes de salut que el van obligar a usar crosses al desembre i a suspendre la seua agenda oficial d’actes, ara sembla que el líder de Compromís està més prop de repetir com a cap de llista que fa uns mesos. En una intervenció davant de la premsa, Ribó ha destacat que es troba “estupendament” i “molt bé” físicament. De fet, ha relatat que ha completat amb èxit un tram del camí de Sant Jaume des d’Estella fins a la frontera, “caminant una mitjana de 20 quilòmetres al dia i un total de 100 en tota la setmana”. Aquesta prova física, que d’alguna manera s’havia autoimposat, acosta Ribó a la condició d’alcaldable per a 2023, el mateix que el viatge que ha fet als Pirineus, segons ha comentat, i en el qual també s’ha trobat bé. Amb tot, la decisió definitiva la comunicarà “en una assemblea de Compromís al setembre”, en la qual, per respecte “als meus companys, comunicaré la meua decisió de seguir o no seguir”, ha comentat.

Respecte a si el vicealcalde Sergi Campillo ha de ser el seu possible substitut en cas de no repetir com a cartell electoral, Ribó ha assenyalat que el nom del seu relleu “serà una decisió de l’organització, de Compromís”, no una decisió que ell prenga. Quant a la confecció de la candidatura municipal, “tant en cas de continuar com de no continuar, la llista la farà Compromís, la decisió no em correspon a mi”, ha dit amb rotunditat. Ribó ha fet aquestes declaracions durant la visita a les obres de rehabilitació del parc del Gulliver, on ha estat acompanyat pel vicealcalde Sergi Campillo, el regidor Giuseppe Grezzi i la directora de les obres.