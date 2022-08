El Consell reforça la promoció turística de Cullera amb la signatura d’un altre conveni

El Consell ha autoritzat la subscripció d’un nou conveni de col·laboració entre l’àrea de Turisme i l’Ajuntament de Cullera per a la realització d’accions promocionals durant aquest any.

Per mitjà d’aquest acord, el Consell destina 80.000 euros perquè l’Ajuntament de Cullera impulse accions de promoció turística del municipi. Entre les actuacions previstes destaca l’organització de l’Opera Air CullerArts, que s’ha estat celebrant del 5 al 9 d’agost i que s’ha convertit en el primer festival líric a l’aire lliure que s’ha celebrat a Espanya. En la signatura del conveni, que va tindre lloc ahir, va participar el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

“Podem ser un referent”

Colomer va destacar “la importància d’aquests convenis per a poder promocionar la Comunitat Valenciana en la mesura que es mereix, buscant accions gràcies a les quals es contemple una altra realitat que vaja més enllà de la del turisme de sol i platja”. Per la seua banda, l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, va subratllar que, amb aquesta mena d’ajudes, “la ciutat guanya punts per a mostrar tot el seu potencial turístic i convertir-se en una bandera musical que siga un referent a Espanya”. “Tenim una programació al llarg de tot l’any a la qual li faltava el bel canto, i, amb la posada en escena de l’Opera Air Cullerarts, podem ser un referent”, va afegir.

Aquesta primera edició del festival ha tingut tres representacions, en les quals han actuat solistes de fama internacional com la soprano Ainhoa Arteta, el tenor Ramón Vargas, la mezzosoprano Lorena Valero i el baríton Sebastià Peris, acompanyats per un cor d’adults i un altre de xiquets, amb la música interpretada per l’Orquestra CullerArts, sota la direcció artística de Cristóbal Soler Almudéver.