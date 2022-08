Els veïns de la plaça de la Reina reben Ribó amb protestes per la reforma

Un grup de veïns de la plaça de la Reina han protestat a l’alcalde, Joan Ribó, i al regidor Giuseppe Grezzi per la reforma de la plaça, coincidint amb la visita del màxim responsable municipal a la nova zona per als vianants que es va obrir al públic fa un parell de setmanes. Diversos residents han mostrat en veu alta les seues queixes quan Ribó parlava amb la premsa. Posteriorment, almenys tres residents han parlat amb Ribó i Grezzi per a traslladar-los les seues queixes per la falta d’ombra i perquè entenen que ha sigut una actuació “molt dura”, en la qual consideren que falten més zones d’ombra.

L’alcalde ha assumit les crítiques al disseny del renovat espai urbà, “entren dins del sou”, però no s’ha compromés a res concret pel que fa a introduir-hi els canvis suggerits pels veïns. A més, ha destacat “l’aposta per la recuperació de l’espai urbà per a les persones” i ha emmarcat aquesta reforma en les que ja s’han dut a terme en altres places de València. Ribó ha defensat les bondats de l’actuació i Grezzi ha precisat, a preguntes dels periodistes, que “d’ací a un any” els arbres hauran crescut i oferiran més ombra. Una altra crítica que han llançat els residents del barri és que hi ha multitud de skaters que es reuneixen cada nit, a partir de les 21 hores, per a patinar en un tram de la plaça, generant sorolls i provocant danys en el paviment i el mobiliari urbà. Davant d’aquests comentaris, l’alcalde i Grezzi han dit que informaran la Policia Local perquè intervinga en aquest assumpte. Ribó ha completat la visita a la nova plaça de la Reina i ha estat jugant amb els jocs que s’han col·locat en una cantonada de la renovada àgora.