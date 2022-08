Un home mata la dona del seu nebot a Alginet i se suïcida tirant-se per la finestra

Un home d’uns 64 anys ha assassinat, presumptament, aquest matí, la dona del seu nebot, una dona de 33 anys, acoltellant-la al coll, a Alginet i posteriorment s’ha suïcidat tirant-se per una finestra a la via pública. La Guàrdia Civil ha confirmat la mort violenta de la dona i investiga un possible homicidi. S’ha decretat el secret de les actuacions judicials.

Segons han confirmat a Levante-EMV fonts municipals, el crim s’ha produït al voltant de les 8.00 hores del matí, hora en la qual les autoritats han rebut l’avís. En arribar al lloc del succés, el carrer València d’Alginet, les autoritats s’han trobat dos cossos sense vida: el d’un home d’uns 64 anys i el d’una dona més jove, parella del seu nebot. Tot apunta al fet que ell l’ha matada i, tot seguit, s’ha llançat per la finestra. De moment, es desconeixen més detalls. Minut de silenci a Alginet L’Ajuntament d’Alginet ja ha avançat que demà farà un minut de silenci i una concentració en repulsa per la violència contra les dones.