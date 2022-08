Sis vols cancel·lats i una vintena pateixen retards en la tercera jornada de vaga de Ryanair

Sis vols han sigut cancel·lats aquest dimecres i 20 més han patit retards en la tercera jornada de vaga de les quatre a les quals estan convocats aquesta setmana a Espanya els tripulants de cabina de passatgers en Ryanair pels sindicats USO i Sitcpla.

Segons ha informat USO, fins a les 09.00 hores, tres dels sis vols suspesos fins a aquesta hora tenien l’eixida des de l’aeroport de Barcelona i tres més arribaven a la ciutat comtal des de Londres, Brussel·les i Milà.

Els retards han afectat, en major mesura, Màlaga (6 vols d’eixida o arribada demorats), Sevilla, Barcelona i Madrid (3 retardats en cada aeroport). A València i Mallorca hi ha hagut retards en 2 vols d’arribada o eixida en cada cas; a Eivissa, un vol, i a Alacant, Girona i Santiago de Compostel·la, cap.

Les parades afecten les deu bases espanyoles en les quals opera Ryanair (Madrid, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Palma).

USO ha explicat que els vols cancel·lats a Barcelona “eren els únics no considerats servei mínim pel decret”, ja que tenen tres rutes diàries des del Prat. Així, “Ryanair ha decidit cancel·lar-los amb antelació” davant de la certesa que els treballadors farien vaga, ha afegit el sindicat.

L’aerolínia, per la seua banda, va assenyalar dimarts en un comunicat que “a conseqüència de les vagues mal secundades per dos sindicats de tripulants de cabina a Espanya, des de Ryanair no s’espera cap interrupció en la seua operativa”.

La companyia també va recordar que ha conclòs un acord laboral amb el “principal” sindicat espanyol de tripulants de cabina, CCOO, sobre salaris, rosters (quatre dies en actiu seguits de tres lliures) i complements dels tripulants de cabina espanyols.

Després de les vagues de juny i juliol, USO i Sitcpla mantenen les parades setmanals, de dilluns a dijous, fins al 7 gener de 2023, en demanda d’un conveni col·lectiu signat sota la legislació espanyola.