Quin és el pròxim festiu d’agost

La majoria de les persones gaudeixen de les seues vacances més llargues durant els mesos d’estiu, i quasi totes durant el mes d’agost. Per aquest motiu, pot ser que a molts no els afecte el pròxim festiu d’agost. No obstant això, bé siga perquè les teues vacances han sigut durant juliol, perquè seran al setembre, o perquè directament no tens la sort de tindre uns dies de desconnexió del treball en tot l’estiu, tenim una bona notícia.

La llarga travessia d’agost té un pont al mig. Sí. La Mare de Déu d’Agost, l’Assumpció, se celebra aquest dilluns que ve, dia 15, i permet fer un parèntesi en el treball i suportar la depressió postvacacional. És una data clau en el calendari festiu del país i també de la Comunitat Valenciana. Pràcticament quasi tots els pobles la celebren i fan coincidir aquesta festivitat amb l’inici o la fi de les seues festes d’estiu. L’Assumpció de la Mare de Déu és sinònim de festa a l’estiu. Molts aprofiten per a tornar als seus pobles per a gaudir de la família, de les festes i, per què no, de les nits més fresques en plena onada de calor. On és festiu dilluns que ve El pròxim 15 d’agost és festa a tot Espanya per ser festiu nacional, ja que és el dia de l’Assumpció de la Mare de Déu. Així que no importa en quin punt del país visques, que dilluns que ve podràs lliurar encara que siga per un dia, i alguns afortunats fins i tot faran pont amb el cap de setmana del 13 i 14 d’agost, ajuntant fins a tres dies per a desconnectar i gaudir d’unes breus vacances.