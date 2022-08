“No és positiu judicialitzar l’ATE”

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, adverteix que si el València CF denuncia la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE), afegirà més embolics a una situació complexa, en comptes d’avançar cap a la conclusió de les obres del nou estadi del club valencià.

En una entrevista amb EFE en al·lusió a l’ATE, España afegeix que “no seria positiu judicialitzar el tema per a solucionar-lo”. “El que ha fet l’Administració és complir amb el que diu l’Advocacia de la Generalitat. És el marge que marca la normativa, no és un capritx, ni una decisió arbitrària”, agrega. Encara que apunta que “qualsevol que no estiga acord amb un acte de l’Administració, té la possibilitat d’acudir als tribunals”. El conseller destaca que l’afició del València “ja està cansada i no vol més problemes”.

“Ací hem de posar el focus tots”, subratlla el conseller, que recorda que l’informe de l’Advocacia de la Generalitat de fa ara un any “marcava” que tenien “l’obligació legal de declarar la caducitat anticipada de l’ATE”, i que això és el que han fet.

Espanya recorda que el Ple del Consell ja ha aprovat la caducitat i que el club ha de complir la llei: “Va haver-hi molt de soroll mediàtic, moltes pressions, molta gent que no es creia que anàvem a fer els passos que hem fet, però sempre ens hem mantingut en el compliment de la llei i en la salvaguarda de l’interés general, perquè som conscients que el València no és només una institució esportiva, sinó també una institució social per a la Comunitat Valenciana”, afegeix.

El conseller subratlla que s’ha establit “un marc jurídic” que permetrà al club accedir als beneficis que li atorgava aquella ATE si arriba a un acord amb l’Ajuntament de València sobre les característiques de l’estadi. “Estic convençut que hi ha voluntat d’acord amb els marges que s’han marcat de les característiques de l’estadi, dels terminis i de les garanties. Aquesta situació fa molt de temps que hauria d’haver-se resolt”, afirma.

“Ara és el moment d’una negociació entre l’Ajuntament i la propietat”, destaca España, que no entra a valorar la possibilitat de no exigir estrictament els 70.000 espectadors que determinava l’ATE.