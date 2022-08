Rober Ibáñez ja s’entrena després de confirmar-se la seua arribada

Rober Ibáñez, com ja havia avançat Superdeporte, es va convertir aquest dimecres en l’última incorporació del Llevant de l’ascens. L’extrem valencià s’uneix a les files de l’equip granota després d’haver-se desvinculat d’Osasuna i de signar un contracte que el mantindrà unit al club llevantinista fins a 2024, amb una temporada més opcional.

L’acord va quedar perfilat a mitjan mes de juliol, però la seua lesió va deixar un parèntesi en una operació que s’ha tancat en les últimes hores després de recuperar-se físicament. L’atacant va romandre a Tajonar, ciutat esportiva d’Osasuna, per a recuperar-se amb un recuperador físic de confiança i incorporar-se de manera gradual al treball col·lectiu.

De fet, divendres passat, no només va tornar a tindre minuts amb l’equip rojillo, sinó que va decidir el duel amistós contra el Miranda del Ebro, en el qual va marcar el gol del triomf. Això no obstant, dilluns, Rober Ibáñez va deixar d’entrenar amb Osasuna per a partir cap a la capital del Túria i tancar la seua arribada a Orriols.

Després de concloure el seu primer entrenament com a granota, Rober Ibáñez va traslladar les seues primeres impressions per a les plataformes oficials del club. Tal com va admetre, després d’una llarga espera per l’última lesió que ha patit, el jugador tenia “moltes ganes de vindre ací”, on ara li tocarà “donar-ho tot”.

Sobre aquest contratemps físic que ha retardat fins ara la seua incorporació, el valencià de 29 anys va confirmar que ja és pàgina passada. “Estava entrenant amb Osasuna, vaig disputar un partit abans de vindre i ja amb ganes d’entrenar i conéixer els meus nous companys”, va expressar content després del seu fitxatge.