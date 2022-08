Sagunt assegura que ja hi ha consens per a segregar la planta que alimentarà a VW

La futura gigafactoria de Volkswagen a Sagunt disposarà, a menys de 500 metres de distància, d’una planta fotovoltaica que l’alimentarà, com reclamaven, per qüestions tècniques, els seus impulsors. No obstant això, aquesta instal·lació no tindrà la grandària prevista inicialment de 250 hectàrees, sinó menys, la qual cosa implicarà renunciar a alçar una sola macroplanta i, en comptes d’això, construir-ne diverses en llocs diferents.

El regidor d’Urbanisme de Sagunt, Quico Fernández (Compromís), va confirmar ahir aquest extrem a Levante-EMV. Fernández va recalcar, a més, que la mesura “ha sigut consensuada des de l’Ajuntament amb totes les parts implicades”, és a dir, la Generalitat, Iberdrola i PowerCo, la nova empresa de bateries de Grupo Volkswagen. A més, deixava clar que aquesta demanda la va plantejar l’equip de govern local que conformen PSPV-PSOE, Compromís i EUPV “per a reduir l’impacte ambiental que tindria una macroplanta tan gran com tot Parc Sagunt I”. Fernández va fer aquestes consideracions després del renou generat pel comunicat sobre les demandes del seu departament perquè la macroplanta fotovoltaica es fragmentara, però sense aclarir llavors que la petició havia sigut acceptada. “No hi ha cap conflicte, ni cap polèmica. Ara és quan hi ha un consens; abans, no”, deia sobre la “sorpresa” municipal quan es va revelar la necessitat que la instal·lació d’Iberdrola estiguera a menys de 500 metres de la gigafactoria. “La postura de l’equip de govern, i no només de Compromís, va ser demanar que la fotovoltaica es fragmentara. I hem d’agrair que això ho hagen acceptat ja la Generalitat, Iberdrola i PowerCo”, afirmava. Per la seua banda, l’alcalde, Darío Moreno (PSPV-PSOE), declinava pronunciar-se sobre l’assumpte. Mazón i Ribó reaccionen de manera dispar a la petició El president del PPCV, Carlos Mazón, i l’alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), van valorar ahir de maneres molt diferents la petició del regidor d’Urbanisme de Sagunt, Quico Fernández, que la macroplanta que alimentarà a Volkswagen es fragmente per a reduir el seu impacte ambiental a la ciutat. Mazón va aprofitar per a instar els partits del Botànic a “deixar de posar entrebancs a l’arribada d’inversions” a la Comunitat i va recordar, fins i tot, el cas del port de València. Ribó va defensar que la fotovoltaica “no passe per damunt” dels agricultors.