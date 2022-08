Arriba l’infern aquest cap de setmana a València amb nits impossibles a 30 graus i dies a 43

Que el cap de setmana portarà molta calor a tota la província de València ja no és una novetat, però que les temperatures que anuncia l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) resultaran infernals fins i tot per als més amants de la calor estiuenca és una cosa de la qual molts encara no són conscients. I és que la previsió de l’oratge a València per a aquest cap de setmana anuncia valors extraordinaris en el que ja es vaticina com el dia més tòrrid de l’estiu. I no només aquest dia, sinó també en la jornada prèvia i la posterior.

L’aperitiu serà demà divendres, quan començarà aquesta nova onada de calor a València a causa de l’arribada d’una DANA que, paradoxalment, refrescarà l’ambient en l’oest peninsular, mentre que en l’est afavorirà l’entrada d’una massa d’aire càlid que dispararà el termòmetre i arrossegarà, a més, una gran quantitat de pols en suspensió. Alerta a València per altíssimes temperatures En aquesta jornada, la de demà, divendres 12 d’agost, tota la província estarà en situació d’emergència per l’elevadíssima calor que s’espera. El pitjor es concentrarà entre la una de la vesprada i les nou de la nit, quan romandrà activa l’alerta taronja, que avisa que es registraran temperatures per damunt dels 40 graus a l’ombra en pràcticament tot el territori, encara que l’Agència Estatal de Meteorologia adverteix que els valors més alts es viuran en les zones prelitorals i, sobretot, a la Safor i l’entorn de Xàtiva. No obstant això, independentment del que marque el termòmetre, el pitjor serà la sensació tèrmica, que en moltíssims llocs, entre els quals hi ha la capital del Túria, augmentarà i prolongarà la sensació de calor fins a fer impossible el descans. I és que l’Aemet espera que en alguns punts, com a la ciutat de València, la sensació tèrmica no baixe dels 31 graus fins i tot durant les hores de la matinada. I tot amanit amb una humitat relativa de més del 70 %. Un autèntic infern. El dia no serà més agradable. De fet, en punts de la Ribera i la Costera s’anuncien valors entorn dels 44 graus durant les hores centrals de la jornada i, fonamentalment, del migdia a la posta del sol. A Alzira, per exemple, la previsió indica registres probables de 42 graus o fins i tot de 43, mentre que a Xàtiva s’arribarà als 44 °C a la vesprada i a la nit no es baixarà dels 30 graus reals fins a almenys les cinc de la matinada, quan la temperatura a penes disminuirà als 29. I, quan comence el dia, la cosa no millorarà: tot el contrari, l’Aemet espera, de fet, que dissabte siga el dia més tòrrid de l’estiu i, de moment, només amb els valors de la matinada ja sembla que serà inoblidable.