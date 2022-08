Quan actua José Mercé en Sagunt a Escena?

José Mercé (Jerez de la Frontera, 1955) repassa la seua carrera a base de buleries, fandangos i seguidilles. Amb 19 àlbums publicats des del seu debut en 1968, José Mercé ha mantingut l’essència pura del cant i l’ha mesclada amb versions flamenques de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, Pop Tops i Joan Manuel Serrat, per a situar-se com un artista clau de la música espanyola. Mercé ha trencat fronteres i ha portat la seua música no només a l’audiència flamenca, sinó que ha arribat també a un públic més jove, amant del pop. José Soto Soto (José Mercé) és besnet de Paco Luz i nebot de Manuel Soto, Sordera, patriarca del flamenc de Jerez.

Ara, José Mercé presenta en Sagunt a Escena El Oripandó, el resultat d’un llarg i intens treball de conceptualització, composició i producció al costat d’Antonio Orozco. El músic barceloní ha destil·lat en aquest treball dos anys i mig de converses i confidències amb el cantaor gadità i la seua família. És una obra de marcat caràcter biogràfic que trasllada aquest diàleg íntim a qui escolta. La vida mateixa, amb les coses bones i les dolentes, encapsulada en huit cançons d’inequívoc substrat flamenc que desborden marcs formals, genèrics i sònics. A més, proposa un viatge des de la tenebra cap a l’alba i conclou amb un final obert que ens convida a continuar el camí per a extraure el millor d’aquest miracle. Quan? 13 i 14 d’agost On? Teatre Romà de Sagunt